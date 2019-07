Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gitterbox mit Altpapier brannte

53937 Schleiden (ots)

Bislang Unbekannte zündeten in der heutigen Nacht zu Montag (2.20 Uhr) im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Blumenthaler Straße eine Gitterbox mit Altpapier an. Diese befand sich unter einem Unterstelldach aus Holz neben mehreren Mülltonnen. Drei Mülltonnen wurden zerstört, ein Teil der Hauswand und das Unterstelldach wurden durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell