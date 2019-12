Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierende Person im Stadtgebiet Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, dem 07.12.2019 gegen 13:13 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Birkenfeld eine Mitteilung über eine randalierende Person im Bereich der Einkaufsmärkte (Maiwiese) in Birkenfeld ein. Dort habe ein dunkel gekleideter, augenscheinlich alkoholisierter Jugendlicher mit Gegenständen um sich geworfen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Birkenfeld eine tatverdächtige Person im Nahbereich festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei leistete diese erheblichen Widerstand. Bereits am Morgen des 07.12.2019 wurde die Polizeiinspektion Birkenfeld über eine stark alkoholisierte Person im Bereich der Schulen (Brechkaul) sowie in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld in Kenntnis gesetzt. In diesem Zusammenhang soll es gegen 12 Uhr in der Schneewiesenstraße zu einer möglichen Gefährdungssituation zum Nachteil eines bislang unbekannten PkW-Führers gekommen sein. Mögliche Zeugen bzw. Geschädigte, welche sachdienliche Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

