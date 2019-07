Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: An Brücke hängen geblieben

Ein Unfall mit einem eingeklemmten LKW-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen aus Gemmingen gemeldet. Wie sich herausstellte fuhr ein 41-Jähriger mit seinem LKW auf der Industriestraße. Der Fahrer hatte nach dem Abladen von Ware vergessen, den Kran des Lasters wieder ordnungsgemäß einzufahren und zu befestigen. Als er mit seinem Truck dann unter der B293-Brücke hindurch fuhr, blieb der Kran an der Brücke hängen und der LKW stürzte um. Der Fahrer kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. An der Brücke entstanden keine größeren Schäden, sie musste nicht gesperrt werden. Die Reparaturkosten werden nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro liegen. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro. Die Industriestraße musste für die Bergung längere Zeit gesperrt bleiben. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Gemmingen und Heilbronn.

