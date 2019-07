Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Unbekannte versuchen Haustür aufzubrechen

Mit einem Hebelwerkzeug haben Unbekannte zwischen Samstag und Dienstag versucht eine Haustür eines Wohnhauses in der Bödigheimer Straße in Mudau aufzubrechen. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand. Es entstand aber Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Seckach: 22-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

In einer Hecke neben dem Verbindungsweg zwischen Schefflenz und Seckach endete die Autofahrt eines 22-jährigen Renault-Fahrers am Mittwoch gegen 13.15 Uhr. Der junge Mann kam aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Walldürn: Sogenannte Beachflag entwendet

Eine sogenannte Beachflag wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag vor einem Paketshop in der Hornbacher Straße in Walldürn gestohlen. Die Werbefahne, welche an einem gebogenen Stab angebracht ist, hat einen Wert von mehreren hundert Euro und fällt durch die blaue Farbe und die Werbeaufschrift des Logistikunternehmens auf. Hinweise zu dem Diebstahl gehen an den Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660.

Mosbach: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Rund 1.400 Euro ist der Wert eines Mountainbikes der Marke Bulls, welches am Mittwochvormittag in der Mosbacher Farbgasse entwendet wurde. Der Besitzer hatte sein Rad um 9.15 Uhr verschlossen abgestellt und bemerkte dessen Fehlen um 9.50 Uhr. Das Fahrrad hat die Typbezeichnung Copperhead 29 S und ist weiß, grau und orange lackiert. Es ist mit Hydraulikbremsen, einer Federgabel und einem Tacho ausgestattet und war mit einem Faltschloss gesichert. Wer den Diebstahl gesehen hat oder Hinweise auf den Verbleib des Mountainbike geben kann, soll sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Mosbacher Polizeirevier melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell