Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschädigter gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am 06.12.2019, gegen 08:30 Uhr, kam es im morgendlichen Berufsverkehr auf der Schweicher Straße in Schweich-Issel zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Dabei beschädigte ein roter Renault Twingo beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort parkenden Pkw. Vor Ort konnte der Geschädigte jedoch nicht mehr angetroffen werden, so das die Polizei Schweich den Geschädigten nun bittet sich unter der Telefonnummer 06502-91570 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell