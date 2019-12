Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, dem 06.12.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Trierer Straße unterhalb des Rathauses. Vermutlich beim Ausparken fuhr ein bisher unbekannter Fahrer gegen einen Poller der die Parkplätze abgrenzt. Der Poller wurde hierbei abgeknickt. Der Schaden am Poller beziffert sich auf ca. 300,-EUR. Am Auto entstand ebenfalls ein Schaden. Mehrere Kunststoffteile wurden vor Ort gefunden. Zeugen die den Unfall oder ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil, 06503 91510, in Verbindung zu setzten.

