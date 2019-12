Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier

Trier (ots)

Der Polizei Konz wurde eine Verkehrsunfallflucht in Trier, Bereich "Zum Römersprudel / B 268,Pellinger Straße " gemeldet. Laut Angaben der Geschädigten wollte sie am 06.12.2019, gg. 15.43 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße "Zum Römersprudel" nach links auf die "B 268/Pellinger Straße" abbiegen. Ein vor ihr befindlicher roter Kleinwagen rollte an genannter Stelle zurück und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach der Kollisionen entfernte sich der rote Wagen nach links in Fahrtrichtung Pellingen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz (06501/92680) oder auch an die Polizei Trier (0651/97793200) erbeten.

