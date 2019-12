Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch

Detzem (ots)

Am Donnerstag dem 05.12.2019 zwischen 05:50 und 22:10 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Detzem in der Keltenstraße. Der/die Täter versuchten in das Mietshaus in der Keltenstraße Nr.17 einzubrechen. Hierbei versuchte der/die Täter wohl mit Hilfe einfacher körperlicher Gewalt die Wohnungstür aufzustoßen. Der Versuch scheiterte jedoch. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502 9157 0

