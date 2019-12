Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet von Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Verlaufe der letzte Woche verzeichnete die Kripo in Idar-Oberstein mehrere PKW-Aufbrüche im Stadtteil Oberstein. So wurde durch einen bis jetzt noch unbekannten Täter in ein Fahrzeug in der Ritterstraße am Donnerstag,28.11.2019 zwischen 09.00 Uhr bis 10.25 Uhr nach Einschlagen der Seitenscheibe eingedrungen. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. In der Zeit von Sonntag, 01.12.2019, 19.00 Uhr bis Montag, 02.12.2019, 07.15 Uhr wurde ebenfalls an einem im Bereich der Straße "Auf der Idar" abgestellten Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen. Auch aus diesem Fahrzeug entwendete der unbekannte Täter eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Bei diesem Diebstahl aus dem Fahrzeug entstand Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Am Montag, 03.12.2019 zwischen 13.30 Uhr bis 13.50 Uhr drang vermutlich der gleiche Täter im Bereich Austraße und am gleichen Tag zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr in der Peterstraße, ebenfalls jeweils durch Einschlagen einer Seitenscheibe, in ein Fahrzeug ein. Im ersten Fall wurde der Geldbeutel mit Bargeld und Dokumenten entwendet, es entstand Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Im zweiten Fall konnte der Täter lediglich ein älteres Navigationsgerät erbeuten. Hier liegt der Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kripo Idar-Oberstein weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände wie Geldbeutel, Taschen oder sonstige Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/56867-0

Telefax 06781/56867-209

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell