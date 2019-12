Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am Donnerstag, den 21.11.2019, in der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 11:40 Uhr wurde ein an der Krankenpflegeschule in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße, abgestellter roter Mazda 2 beschädigt. Der/die bislang unbekannten Verursacher beschädigten vermutlich durch Tritte den rechten vorderen Kotflügel.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die PI Idar-Oberstein, Tel.: 06781/561-0.

