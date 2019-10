Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191025 - 1110 Frankfurt-Sachsenhausen: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Die Abwesenheit ihrer Lenker beim Fußballspiel der Frankfurter Eintracht machten sich gestern Autoaufbrecher zu Nutze. Am 24. Oktober, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr, wurden vier in der Isenburger Schneise abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen. Die Lenker der Fahrzeuge mussten dies nach Beendigung des Fußballspieles feststellen. In drei Fällen wurde das Multifunktionslenkrad, in einem Fall das fest verbaute Navigationsgerät ausgebaut. Zusammen mit dem jeweils durch das gewaltsame Öffnen der Fahrzeuge entstandenen Sachschaden dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf mindestens 10.000 EUR beziffern.

