Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191025 - 1109 Frankfurt-Rödelheim: Möglicher Racheakt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (24.10.2019) hatte es eine 30-jährige Frau auf die Schuhe eines jungen Ehepaares abgesehen. Im Zuge dessen schreckte sie selbst vor einer Brandlegung nicht zurück.

Gegen 20.00 Uhr betrat eine Frau ein Mehrfamilienhaus in der Breitlacherstraße. Sie begab sich in die Etage, in welchem ein 27-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau wohnhaft sind. Aus dem vor der Wohnung befindlichen Schuhschrank entnahm sie gleich mehrere Schuhe des Ehepaares, um sie dann im Anschluss in die zum Haus gehörigen Mülltonnen zu werfen. Doch damit nicht genug. Als einige Schuhe in die Tonne gewandert waren, griff sie nach einem einzelnen Damenschuh und setzte diesen direkt vor der Wohnungstür in Brand. Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass das Feuer rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte. Sie trafen die 30-jährige Tatverdächtige im Treppenhaus an und stellten sie zur Sprache. Diese dachte jedoch nicht daran stehen zu bleiben und ergriff sofort die Flucht.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Beschädigt wurde ausschließlich der Schuh.

Im Vorfeld soll es zwischen den Parteien zu Streitigkeiten gekommen sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

