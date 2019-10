Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191024 - 1106 Frankfurt - Innenstadt: Ladendiebin flieht ohne Erfolg

Frankfurt (ots)

(ker) Nur kurz konnte sich gestern Abend (23.10.2019) eine Ladendiebin über ihre zuvor gestohlene Handtasche freuen. Ein Ladendetektiv konnte sie in einer U-Bahn festnehmen.

Gegen 18:00 Uhr betrat eine 46-Jährige ein Geschäft in der Biebergasse, nahm dort eine Handtasche aus der Auslage und steckte diese in ihren mitgeführten Rucksack. Dies wurde jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet, welcher sich der Dame daraufhin zu erkennen gab und sie ansprach. Die 46-Jährige reagierte wenig einsichtig, schubste den Ladendetektiv zur Seite und rannte los. Der Detektiv und eine weitere Angestellte nahmen die Verfolgung bis in die B-Ebene der nahegelegenen Haltestelle "Hauptwache" auf. Dort bestieg die Flüchtige eine wartende U-Bahn. Die Verfolger sahen dies und konnten die Tatverdächtige in der Bahn stellen und zur Wache der Stadtpolizei bringen. Von dort wurde die Polizei verständigt, welche sich der Sache annahm. Im Rucksack der Dame konnten noch eine Goldkette und mehrere Kleidungsstücke aufgefunden werden, für welche sie ebenfalls keinen Kaufnachweis erbringen konnte. Auch führte die 46-Jährige ein Pfefferspray mit sich.

Die Ermittlungen, ob diese Gegenstände ebenfalls aus Diebstählen stammen, dauern an. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

