Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191023 - 1104 Frankfurt-Niederrad: Spritztour mit gestohlenem Roller

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (22.10.2019) erwischte die Frankfurter Polizei zwei Jugendliche, welche mit einem gestohlenen Roller unterwegs waren.

Gegen 15.00 Uhr fielen den Beamten in der Straße Holzhecke zwei junge Männer auf, welche mit einem Roller unterwegs waren. Als sie die beiden 14-Jährigen anhielten stellte sich heraus, dass beide über keine Fahrerlaubnis verfügten. Weiterhin ergaben erste Ermittlungen, dass der Motorroller als gestohlen gemeldet war.

Die beiden jungen Tatverdächtigen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

