Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Taschendiebstahl

Mainz (ots)

Donnerstag, 18.07.2019, 15:40 Uhr

Eine 32-Jähriger befindet sich in einem Linienbus aus Richtung Mainz-Kastel in Richtung Budenheim. Zwei unbekannte Männer setzen sich unmittelbar in ihre Nähe. An der Haltestelle Hauptbahnhof-West versucht einer der beiden Männer den Stoffbeutel der 32-Jährigen zu greifen und damit auszusteigen. Die 32-Jährige hat dies durch festhalten verhindert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

