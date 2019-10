Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191024 - 1108 Frankfurt-Frankfurter Berg: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 23.10.2019, kam es am Frankfurter Berg zur Festnahme von zwei Personen, die im Verdacht stehen, illegal mit Drogen gehandelt zu haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden.

Umfangreiche Ermittlungen hatten Zivilfahnder zu einem Wohnblock in die "Julius-Brecht-Straße" geführt, von dem aus ein 24-jähriger Mann illegale Drogengeschäfte betreiben sollte. Im Vorfeld durchgeführte Aufklärungsmaßnahmen gestalteten sich für die Fahnder äußerst komplex, da es Dealer und die Ankäufer der Drogen immer wieder verstanden, ihre Treffpunkte geschickt zu verschleiern und sich den Polizeimaßnahmen zu entziehen. Im Zeitraum vom 19.09. bis zum 23.09.2019 konnten durch die Festnahmen mehrerer Ankäufer Hinweise erlangt werden, die u.a. schließlich zur Lokalisierung der Dealer-Wohnung führten. Am 23.10.2019 erfolgte die Festnahme des 24 Jahre alten Tatverdächtigen, als dieser das Gebäude in der Julius-Brecht-Straße betrat. Ein beim Amtsgericht erwirkter Beschluss führte zur Vollstreckung zweier Wohnungsdurchsuchungen. In der Wohnung, von der aus der 24-Jährige seinen Drogengeschäften nachging, konnte der 45-jährige Wohnungsnehmer angetroffen werden. Neben dem Bett, in dem der 45-Jährige lag, fanden Ermittler eine Sporttasche mit mehreren hundert Gramm Betäubungsmittel, darunter Haschisch und Kokain. In dem Zimmer eines Untermierters befanden sich zudem verbotene Stich- und Hiebwaffen, die sichergestellt wurden. Bei dem 24-Jährigen, bzw. an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Frankfurter Berg, beschlagnahmten die Ermittler mehrere tausend Euro Bargeld.

Die 24 und 45 Jahre alten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel.

