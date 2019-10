Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191024 - 1105 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am 19.10.2019, gegen 22:35 Uhr, ereignete sich in Höhe der Schweizer Straße 55 ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer E-Scooter-Fahrerin, bei dem ein 76-Jähriger Mann verletzt wurde. Die Fahrerin des E-Scooters flüchtete vom Unfallort. Zur Unfallzeit befand sich der 76 Jahre alte Mann auf dem Gehweg der Schweizer Straße. Er war in Begleitung mehrerer Personen zu Fuß in Richtung Schweizer Platz unterwegs. Als die Fußgängergruppe in Höhe der Hausnummer 55 angelangt war, kam ihnen eine Gruppe mit insgesamt vier Personen auf E-Scootern entgegen - alle vier fuhren verbotswidrig auf dem Gehweg.

Die ersten drei wichen den Fußgängern noch rechtzeitig aus. Eine E-Scooter-Fahrerin fuhr jedoch direkt durch die Gruppe hindurch und überrollte mit dem E-Scooter den Fuß des 76-jährigen Geschädigten. Dieser stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Statt ihm zu helfen, raste die Unfallverursacherin mit dem E-Scooter in Richtung Südbahnhof davon.

Sie kann, wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 25-30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Haare. Mutmaßlich fuhr sie mit einem gemieteten E-Scooter der Marke Lime.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 069-755 46400 zu melden.

