Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Personen leicht verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 19 Uhr in dem Kreisverkehr Oerlinghauser Straße/Ostwestfalenstraße (L712) ereignete, verletzten sich zwei Menschen leicht. Ein 53-jähriger Mann aus Erkrath befuhr die L 712 aus Lemgo kommend in Richtung Bielefeld mit seinem VW. Beim Einfahren in den Kreisel übersah er den Mini Cooper einer 19-jährigen Frau aus Bad Salzuflen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich die 19-Jährige sowie ein 17-jähriger Mitfahrer im Mini leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro.

