Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - 13-Jähriger wurde von Badeinsel geschubst; Aurich - Betonplatte in Haustür geworfen; Aurich - Motorradfahrer beim Abbiegen gestürzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - 13-Jähriger wurde von Badeinsel geschubst

Am Samstagabend war am Timmeler Meer in Großefehn ein 13 Jahre alter Junge verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach aktuellem Erkenntnisstand war der 13-Jährige von einem unbekannten jungen Mann von der dortigen Badeinsel geschubst worden. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den jungen Mann geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Betonplatte in Haustür geworfen

Unbekannte haben am Freitagmorgen in Aurich die Haustür eines Wohnhauses beschädigt. Sie warfen eine Betonplatte in die Tür des Hauses am Wallster Loog. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Motorradfahrer beim Abbiegen gestürzt

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer aus Aurich ist am Donnerstagabend in Aurich beim Abbiegen gestürzt. Er fuhr gegen 23:20 Uhr auf dem Wallster Weg und geriet im Zuge des Abbiegens mit der Honda ins Schleudern und stürzte. Er und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

