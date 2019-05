Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte fängt Feuer

34414 Warburg (ots)

Aus bislang nicht geklärten Gründen ist am Sonntag, 19.05.2019, gegen 14:50 Uhr, in der Breslauer Straße der Holzanbau einer Garage in Brand geraten. Anschließend schlug das Feuer auf eine angrenzende Gartenhütte über. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 14000 Euro./he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell