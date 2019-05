Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung an Kfz

Höxter-Albaxen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15.05.2019, 18.00 Uhr bis Samstag, 18.08.2019, 13.00 Uhr wurde in Albaxen, in der Straße Wachlange ein dort abgestellter, schwarzer Audi durch Unbekannte beschädigt. Auf der Motorhaube des Fahrzeugs wurde ein ca. 95 cm langer Kratzer festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Höxter unter 05271/ 9620. /Wo.

