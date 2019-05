Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Geschäft

33014 Bad Driburg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Sonntag, 19.05.2019, in der Zeit nach Mitternacht bis 04:00 Uhr, eine Schaufensterscheibe eines Haushaltsdiscounters in der Fußgängerzone (Lange Straße) in Bad Driburg eingeschlagen und anschließend den Verkaufsraum betreten. Aus dem Geschäft wurden diverse Gegenstände entwendet. Durch die Zerstörung der Glasscheibe entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise und sachdienliche Angaben von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, entgegen./he

