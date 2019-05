Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Golf kommt von der Fahrbahn ab - Frau schwer verletzt

34414 Warburg (ots)

Am Sonntag, 19.05.2019, gegen 18:30 Uhr, ist eine Frau (49 J.) aus Diemelstadt auf der Kreisstraße 14 bei Warburg- Ossendorf mit ihrem VW Golf verunfallt und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die K 14 (Wethener Straße) aus Richtung Ossendorf kommend in Richtung Wethen. Nach einer Brücke geriet sie aus bislang nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam anschließend auf der angrenzenden Wiese vor dem Diemeldamm zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Aus diesem Grund wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob sich eventuell weitere Personen im Fahrzeug befunden haben, wurde die nähere Umgebung abgesucht. Hierzu wurde auch ein Hubschrauber der Polizei zur Unterstützung eingesetzt. Am Golf entstand ein Totalschaden. /he

