Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mit Lack geschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte besprühten zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen in der Mittelstraße mit Lackfarbe einen Fahrzeuganhänger, ein Schaufensterglas sowie eine Fassade und verursachten dadurch Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise zu den Verursachern, die lila Farbe versprühten, richten Sie bitte an das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

