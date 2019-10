Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fußgänger von PKW angefahren

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Sonntagmorgen überquerte ein 18jähriger Mann aus Detmold die Ernst-Hilker-Straße und wurde dabei von einem PKW erfasst. Der angetrunkene Mann hatte zunächst die Fahrbahn vom Haupteingang einer Diskothek in Richtung eines Supermarkparkplatzes überquert. Als er dort den Gehweg erreicht hatte, entschloss er sich wieder in Richtung Diskothek zurückzugehen. Den Fahrzeugverkehr auf der Ernst-Hilker-Straße nahm er dabei offensichtlich nicht ausreichend wahr. Eine 24jährige Frau aus Oerlinghausen befuhr mit ihrem PKW VW an o.g. Stelle die Ernst-Hilker-Straße in Richtung Lage. Sie erkannte den querenden Fußgänger zu spät und fuhr ihn an. Der junge Fußgänger erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Detmold verbracht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

