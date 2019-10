Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wohnungseinbruch in der Mittelstraße

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 19:00 h und 20:00 h, brachen bisher unbekannte Täter in die Wohn- und Geschäftsräume eines Einfamilienhauses an der Mittelstraße ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Eingangstür im Erdgeschoss ins Haus, durchsuchten dort die Räumlichkeiten in beiden Geschossen nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort Bargeld und Schmuck erbeutet. Zeugen, die zur Einbruchszeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

