Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Fitnessstudio

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Fitnessstudios an der Orbker Straße ein. Die Einbrecher schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein, gelangten ins Gebäude und suchten dort nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Anschließend verschwanden die Diebe unerkannt. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

