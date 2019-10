Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 59jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem PKW Opel die B1 in Fahrtrichtung Paderborn. An der Abfahrt Leopoldstal ordnete sich der Opelfahrer ein um nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 47jährigen Renault-Fahrer aus Schieder-Schwalenberg, der mit seinem Auto in Richtung Blomberg unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der PKW Renault noch mit dem Heck in einen wartenden PKW Skoda schleuderte. Der 34jährige Skoda-Fahrer stand wartend in der Abfahrt, um auf die B1 aufzufahren. Der Unfallverursacher und der Renault-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Klinikum Detmold verbracht. Es entstand hoher Sachschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell