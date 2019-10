Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Laßbruch. Fremder Mann vor der Tür.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen erschreckte sich die Bewohnerin eines Hauses in der Laßbrucher Straße. Gegen 6:15 Uhr war sie im Keller, als sie durch eine Milchglasscheibe einen großen Mann vor der Kellertür erkannte. Dieser beabsichtigte anscheinend in das Haus einzubrechen. Die Frau sprach den Unbekannten an, der daraufhin die Flucht ergriff. Möglicherweise ist der Mann noch anderswo aufgefallen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell