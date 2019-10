Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - PKW überschlagen

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr eine 19jährige Frau aus Lage mit ihrem PKW Fiat die Währentruper Straße in Richtung Währentrup. In Höhe der Hausnummer 88 kam die junge Fahrerin aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet gegen einen Baumstumpf, wurde hochgeschleudert und überschlug sich. Die verletzte Frau konnte durch Rettungskräfte der Feuerwehr schnell aus ihrem PKW geborgen werden, Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

