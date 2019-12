Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auffahrunfall auf der B 51 mit zwei verletzten Personen

Trierweiler-Sirzenich (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, gegen 06.25 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 51, in Höhe des Mitfahrerparkplatzes Sirzenich, ein Auffahrunfall zwischen einem Mercedes und einem Chevrolet in dessen Verlauf zwei Personen verletzt wurden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 24000 EUR geschätzt. Durch den Unfall kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

