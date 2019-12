Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ladendieb in Schweich erwischt

Schweich (ots)

Auf seinen Geburtstag wurde ein Taschendieb am Montag, den 02.12.2019, dabei erwischt, wie er auf frischer Tat aus einem Einkaufswagen in einem Schweich Supermarkt ein Portemonnaie entwendete und einsteckte. Der Marktleiter hielt den Langfinger fest und übergab ihn der Schweicher Polizei. Diese stellte dann fest, dass er schon einschlägig in Erscheinung getreten war und so wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er ins Trierer Gefängnis eingeliefert. Zudem muß der Täter nach seiner Entlassung damit rechnen, dass ihm die Freizügigkeit als EU-Bürger entzogen wird und er das Land verlassen muss.

