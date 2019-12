Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich Gottbillstraße

Trier (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, gegen 21:46 Uhr, befuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Gottbillstraße in Trier aus Richtung Zewen kommend. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den Begrenzungszaun der Justizvollzugsanstalt Trier. Anschließend flüchtet der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Am Zaun der JVA entstand erheblicher Sachschaden

Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/9779-3200, in Verbindung zu setzen.

