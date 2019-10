Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pferd in Tierklinik

Unbekannte auf Koppel gesehen

Geldern-Pont (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2019 gegen 17:30 Uhr) sah eine Pferdebesitzerin, dass auf ihrer Koppel am Bommesweg zwei Unbekannte bei den Tieren standen. Sie ging darauf nach draußen und sprach die beiden Personen an, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Frau schaute sich anschließend die Pferde genauer an und stellte fest, dass das Tier, das nah an den beiden Personen gestanden hatte, sehr nervös war und einen angeschwollenen Kopf hatte. Das Pferd kam anschließend in eine Klinik nach Wachtendonk. Laut der Zeugin waren die beiden Unbekannten dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Polizei Geldern sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise unter 02831 1250. (cs)

