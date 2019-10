Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Autofahrerin gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (29. Oktober 2019) gegen 06:45 Uhr war ein 18-jähriger Radfahrer auf dem Radweg an der Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in die Heldstraße schnitt ihn ein PKW, der von der Gruftstraße nach rechts auf die Heldstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer musste ausweichen und stürzte in ein Gebüsch. Die Autofahrerin stieg aus und fragte den 18-Jährigen, ob alles in Ordnung sei, und half ihm ein Handy zu suchen, das bei dem Sturz verloren gegangen war. Als sie das Handy gefunden hatten, stieg die Frau in ihren Wagen und setzte die Fahrt fort, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Frau war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 170cm groß, mit blonden, schulterlangen Haaren. Sie trug eine weiße Jacke, einen Schal und Jeanshosen. Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Die Fahrerin wird nun gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell