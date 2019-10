Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Caddyfahrer muss anderem Auto ausweichen

Geldern-Kapellen (ots)

Am Montag (28. Oktober 2019) gegen 18:40 Uhr war ein 30-Jähriger aus Kleve in seinem VW Caddy auf der Straße Zitterhuck in Fahrtrichtung Issum unterwegs. Zu Beginn einer Linkskurve sei ihm ein PKW entgegengekommen, der deutlich jenseits der Mittellinie fuhr. Der 30-Jährige musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Außenspiegel seines Wagens gegen einen Leitpfosten. Der Spiegel wurde dabei beschädigt. Der andere PKW fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

