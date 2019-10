Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Täter brechen zwei Firmenfahrzeuge auf

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag (29. Oktober 2019), 07:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Fahrzeugen, die auf einem Firmengelände an der Querallee abgestellt waren. Sie schlugen die Heckscheibe eines VW Caddys ein und entwendeten aus dem Wagen eine Bohrmaschine, zwei Akkuschrauber sowie einen Werkzeugkoffer mit einer Vielzahl von Werkzeugen. An einem Peugeot Boxer manipulierten die Täter am Schloss der Hecktür. Was aus dem fahrzeug entwendet wurde, konnte noch nicht angegeben werden. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

