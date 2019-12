Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht. Sachschaden ca. 2000 Euro

Trier (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug am 05.12.2019, im Zeitraum von 15:00 - 15:25 Uhr, die Theodor-Heuss-Allee in Fahrtrichtung Nordallee. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Fahrzeugführer einen in Längsaufstellung abgestellten PKW. Anschließend verlässt der Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden dürfte bei ca. 2000 Euro liegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion in Trier Tel.: 0651/9779-3200.

