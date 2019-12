Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Anhänger BIR-AP724 entwendet

Allenbach (ots)

Pkw-Anhänger, der Marke SARIS, mit amtlichen Kennzeichen BIR-AP724, wurde in der Zeit vom 5.12.2019/20.00h bis 6.12.2019/17.00 Uhr, in der Tannenstraße in Allenbach entwendet.

