POL-REK: Straßenraub in Wesseling

Familienangehörige schlugen die Täter in die Flucht ---

Am Freitagabend (01.11.2019), gegen 19:50 Uhr, hob ein 21-jähriger Mann aus Wesseling an dem Geldautomaten der Kreissparkasse Köln, Flach-Fengler-Straße, Bargeld ab. Dabei wurde der junge Mann vermutlich bereits durch drei Männer beobachtet. Anschließend ging er auf dem direkten Weg nach Hause. Vor seiner Wohnung auf dem Westring bedrohte ein Mann den 21-Jährigen mit den Worten: "Geld her oder ich stech` Dich ab." Die beiden anderen Täter standen bei dem Überfall in unmittelbarer Nähe und schnitten dem Geschädigten den Fluchtweg ab. Die 53-jährige Mutter, sowie weitere Familienangehörige, die den Raub vor der Haustür beobachteten, eilten dem Opfer zur Hilfe. Die Täter ergriffen daraufhin, ohne in den Besitz des abgehobenen Bargeldes gekommen zu sein, die Flucht. Eine Verfolgung durch die Familie des Geschädigten endete erfolglos in der Unterführung Poststraße. Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schmale Statur, schwarze, kurze Haare, schwarze Baseballkappe, schwarz/weiße Jacke. Die beiden anderen Täter wurden als dunkel bekleidet mit Baseballkappe und Kapuzenpullover beschrieben. Alle drei Personen sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und wurden als Südländer beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der drei Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei im Rhein-Erft-Kreis unter der Tel. 02233 - 520 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (jd)

