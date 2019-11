Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Betrunkener Radfahrer verletzte Fußgängerin schwer ---

Samstagabend (02.11.2019), gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Brühl mit seinem Fahrrad den kombinierten Fuß-/Radweg (Verlängerung Seestraße) von Erftstadt-Liblar nach Hürth. Ungefähr 150 Meter hinter der Seestraße in Fahrtrichtung Hürth kollidierte der Mann mit einer 56-jährigen Fußgängerin aus Erftstadt. Die Frau führte ihren Hund an der Leine aus. Der Radfahrer, der ohne Licht am Rad auf dem unbeleuchteten Weg unterwegs war, stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die angefahrene Frau musste mit einem Rettungstransportwagen (RTW) in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär verblieb. Der Hund, der nach dem Zusammenstoß weggelaufen war, hatte selbständig den Weg nach Hause gefunden und wurde durch Angehörige der Hundebesitzerin in Empfang genommen. Da bei dem Radfahrer in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,18 Promille durch. Zusätzlich lagen Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln bei dem 40-Jährigen vor. Ihm wurde auf der Wache Erftstadt eine Blutprobe entnommen. (jd)

