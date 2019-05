Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sachbeschädigung an 14 Fahrzeugen

Roggentin (LK Rostock) (ots)

Am 15.05.2019 nahm die Polizei eine Anzeige wegen Einbruch in eine Lagerhalle in Kösterbeck, Am Wald, auf. Unbekannte Täter schlugen Fensterscheiben ein und verschafften sich Zutritt. Scheiben, Motorhauben und Autodächer waren an 14 Fahrzeugen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Zeit vom 02.05.2019 bis 15.05.2019 Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, der melde sich bei der Polizei in Sanitz, Telefon 038209 440.

