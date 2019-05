Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zwei Wohnmobile entwendet

Thürkow (Landkreis Rostock) (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch zwei Wohnmobile vom Gelände eines Fahrzeugservices in Thürkow. Dem Firmeninhaber war am Mittwochmorgen gleich das offene Firmentor aufgefallen, das für gewöhnlich über Nacht verschlossen ist. Anschließend stellte er fest, dass zwei Wohnmobile vom Typ Fiat Sunlight fehlen. Spuren hinterließen die Täter dabei nicht. Nach den beiden Wohnmobilen wird gefahndet. Der Firma entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Die Kripo Teterow ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell