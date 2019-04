Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall nach Abbiegefehler

Roggentin (LK Rostock) (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr hatte der 56jährige Fahrer eines Fiat Panda die Absicht, an der Kreuzung B 110/Gewerbegebiet Broderstorf nach links, in die Mecklenburger Str. abzubiegen. Er lies einen entgegenkommenden LKW passieren, übersah dann jedoch einen weiteren folgenden LKW und kollidierte mit diesem. Dabei entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren. Der 56jährige wurde schwer verletzt in ein Rostocker Krankenhaus transportiert. Aufgrund seines Abbiegefehlers wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

