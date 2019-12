Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgängerin auf dem Zebrastreifen Konstantinplatz angefahren- Fahrer flüchtet

Trier (ots)

Am Samstag, dem 07.12.19, benutzte um 18.45 Uhr eine 26-jährige Frau aus Trier den Fußgängerüberweg des Konstantinplatzes in Richtung Basilika. Dort wurde sie von einem roten Kleinwagen, der aus Richtung Weberbach kam erfasst und zu Boden geschleudert. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Kreisverwaltung. Zeugen konnten das vollständige Kennzeichen des roten Kleinwagens ablesen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der PKW festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den 23-jährigen Fahrer aus Trier wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die verletzte Frau wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:Fuhrmann, PK



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

54290 Trier

Telefon: 0651/9779-3200

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell