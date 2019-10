Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Im Supermarkt: Hosentasche aufgeschlitzt und Geldbörse entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (07.10.) zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr wurde einem 60-jährigen Bergisch Gladbacher während eines Einkaufs im Supermarkt auf der Bensberger Straße auf Höhe der Einmündung Zum Froschkönig die rechte Hosentasche aufgeschnitten und eine Geldbörse entwendet. In dem Portemonnaie befanden sich sämtliche wichtige Personaldokumente. Der Mann bemerkte den Diebstahl an der Kasse und erstattete Anzeige.

Die Polizei RheinBerg sucht Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt ebenso in diesem Supermarkt aufgehalten haben und eventuell Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

