Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw Aufbruch im Industriepark Föhren

Föhren (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.12.2019, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 08.12.2019, 15:10 Uhr, wurden im Industriepark Föhren, Europa Allee 5, bei den Firmen HTM GmbH und HVL GmbH fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus den Transportern wurden zum Teil hochwertige Werkzeuge entwendet. Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich - Telefonnummer 06502-91570 - in Verbindung zu setzen.

