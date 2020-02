Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ermittlung zweier Tatverdächtiger

Zweibrücken (ots)

Durch aufwändige Ermittlungsarbeit konnten zwei Tatverdächtige namhaft gemacht werden, die Ende November 2019 einen 82-jährigen Hausbesitzer aus Zweibrücken um insgesamt 3.000 EUR betrogen hatten. Die beiden zur Tatzeit 25 und 19 Jahre alten rumänischen Brüder klingelten damals am Anwesen des späteren Geschädigten und boten ihm an, seine Dachrinne innerhalb einer Stunde für 80 EUR zu erneuern. Der Mann ließ sich auf das Angebot ein und die Männer begannen sofort mit der Arbeit. Nach Beendigung der Erneuerungsarbeiten verlangten sie plötzlich pro Meter ausgetauschter Dachrinne 130 EUR und errechneten zuzüglich eines Arbeitslohns von 200 EUR einen Gesamtpreis von 1.500 EUR. Da der 82-Jährige so viel Geld nicht zu Hause hatte, fuhren die Männer mit ihm zu einem nahegelegenen Geldautomaten, wo es einem der beiden Täter gelang, bei fünf Abbuchungsvorgängen mit der EC-Karte des Mannes insgesamt 3.000 EUR abzuheben. Als die Männer das Geld in Händen hielten, fuhren sie umgehend davon.

Nach umfangreichen Recherchen in verschiedenen polizeilichen Systemen und anschließenden Lichtbildvorlagen beim Geschädigten konnten die Ermittler der Polizeiinspektion Zweibrücken zwei rumänische Betrüger ausfindig machen, die mit der beschriebenen Masche schon öfter im vorder- und südpfälzischen Raum aufgetreten, aber auch schon mit einem Verkehrsdelikt in Bayern aufgefallen waren. Von den reisenden Tätern ist kein fester Wohnsitz bekannt, weshalb es umso wichtiger ist, dass sich Personen, denen die beiden ihre Dienste anbieten, sofort bei der Polizei melden. Nur so besteht eine Chance, die Serienbetrüger an Ort und Stelle festzunehmen. | pizw

