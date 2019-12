PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 22.12.2019

Hofheim (ots)

Weihnachtspyramide beschädigt Am späten Samstagabend wurde in der Hauptstraße, in Sulzbach, die dort aufgestellte Weihnachtspyramide mutwillig beschädigt. Durch eine Zeugin wurden zwei 15-20 Jahre alte, dunkel gekleidete, männliche Personen beobachtet, die auf der Pyramide herumkletterten. Dabei wurden die Figuren und Leuchten beschädigt. Die Personen konnten unerkannt in Richtung Rathaus flüchten. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

