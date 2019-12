Polizei Bielefeld

POL-BI: 82-jähriger Jogger wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

JH / Bielefeld - Sennestadt - Am Samstag, 07.12.2019, gegen 13.00 Uhr ereignete sich am Senner Hellweg in Höhe der Zufahrt zum Haus Neuland ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein 82-jähriger Jogger aus Oerlinghausen beabsichtigte auf seiner Runde durch den Teutoburger Wald den Senner Hellweg in Höhe der Zufahrt zum Haus Neuland zu überqueren. Hierbei beachtete er nicht den Verkehr auf dem Senner Hellweg und lief für einen 54-jähren Pkw-Fahrer unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Fahrer aus Oerlinghausen, der mit seinem Pkw Mazda den Senner Hellweg stadtauswärts befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jogger zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jogger auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt. Zeugen des Unfalls übernahmen als Ersthelfer die Versorgung des Mannes, bis der Notarzt die ärztliche Erstversorgung übernahm. Der 82-jährige Mann wurde anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Dort konnten die Ärzte den Zustand des Patienten stabilisieren. Für die Dauer der Erstversorgung und der Unfallaufnahme wurde der Senner Hellweg für eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell